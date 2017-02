Uuring: sünkroonujumine muudab delfiinid optimistlikumaks

Prantsuse teadlaste eksperimendis treeniti delfiine nii, et nad ujuks kahe sihtmärgi suunas. Vasakpoolsemani jõudes said delfiinid aplausi ja silmside osaliseks, parema juures ootas neid aga jackpot – värske heeringas. Ootuspäraselt hakkasid delfiinid heeringa suunas kiiremini ujuma.

Hiljem lisati aga sihtmärkide hulka kolmaski, mille juures auhinda ei olnud. Siiski ujus osa delfiine selleni ikkagi päris kiiresti, lootes sealt midagi head leida. Just see lootus võrduski teadlaste jaoks «optimismiga». Uurides lootusrikkaid delfiine lähemalt, selgus, et optimistlikud olid just need delfiinid, kes ujuvad sünkroonselt, ehk vahetus kaaslaste läheduses, ühtlasi liigutusi tehes. Teadustulemused avaldas aasta algul ajakiri Behavioural Brain Research.

Efekti kontrollides avastas uurimisrühm, et sünkroonujumine mõjutab delfiinide optimistlikkust umbes kahe kuu ulatuses ja pärast seda mõju kaob. Uuringu juhtivautor, Paris-Northi ülikooli zooloog Isabella Clegg selgitas ajakirjale NewScientist, et tõenäoliselt saavad delfiinid kaaslastega suhtlemisest positiivse laengu, mis muudab ka nende väljavaadet elule. Looduses on koos ujumine delfiinidele konkreetselt suhete loomise ja kiindumise vahend. Cleggi sõnul aitaks selle soodustamine ka inimeste juures elavaid delfiine.

