EstCube’i kogemust kirjeldav teadusartikkel pälvis maailmatasemel auhinna

2015. aasta augusti IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine’i esikaaneartikkel „ESTCube-1 In-Orbit Experience and Lessons Learned” pärjati Dr. Harry Rowe Mimno nimelise 2015. aasta parima IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine’i artikli auhinnaga.

1979. aastal esimest korda välja antud preemiaga tunnustatakse AESS (IEEE Aerospace and Electronic Systems Society) liikmete jaoks laialdast huvi pakkuva tehnilise materjali väga selget edasiandmist.

Ajakirja Aerospace and Electronics Systems Magazine esikaas. / Aerospace and Electronics Systems Magazine

Auhinnatud artikkel kirjeldab ESTCube-1 elukäiku kosmosesse lennutamisest kuni teadusliku eksperimendi katsetusteni. Jagatakse kogemusi, mis saadi satelliidi arendamise viie aasta ning satelliidi peaaegu kahe tööaasta jooksul. Artikliga sooviti anda teistele satelliidimeeskondadele võimalus õppida ESTCube-1 kogemusest. Artikli täispikkuses tekst on kättesaadav siit.

Tunnustuse pälvinud artikli põhiautor on Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja Andris Slavinskis. Oma panuse andsid ka dr Mihkel Pajusalu, Henri Kuuste, Erik Ilbis, Tõnis Eenmäe, Indrek Sünter, Kaspars Laizans, Hendrik Ehrpais, Paul Liias, Erik Kulu, Jaan Viru, Jaanus Kalde, Urmas Kvell, Johan Kütt, dr Karlis Zalite, Karoli Kahn, Silver Lätt, dr Jouni Envall, dr Petri Toivanen, Jouni Polkko, dr Pekka Janhunen, Roland Rosta, dr Taneli Kalvas, dr Riho Vendt, Viljo Allik ja dr Mart Noorma.