Parimad äpid, milleta Androidi kasutaja elada ei saa

1. Videokõnede äpp "Duo"

Võta DUO abil videokõnesid kõikitele tuttavatele, kellel see äpp installitud on. Nagu Skype või Facetime, ainult mugavam ja lihtsam.

2. Pilditöötlusäpp "Prisma"

Prisma võtab tavalise telefoniga tehtud foto ja töötleb seda erinevate filtritega, suutes luua maalilise kunstiteose. Tulemused on vapustavad, sest põhimõtteliselt igast pildist saab midagi ägedat. Enam pole tegu lihtsalt filtriga, mis peale lajatatakse ja mis vahel töötab, teistes valgustingimustes aga nässu läheb.

Minul pole veel õnnestunud Prismaga praaki toota, seevastu on tulemuseks eriilmelised ja omaette väärtuslikud fotod, mis erinevad originaalist.

3. Leia parkimiskoht "Barking" äpiga

Barking haldab prakimiskohti üle linna, mille omanikud on otsustanud üleliigse koha rendile anda. Hinnad on valdavalt soodsamad, kui muudel platsidel ja äpi kasutamine on imelihtne. Parkimistasu lisandub telefoniarvele.

4. Liida pere ühtseks tervikuks "mElu'ga"

„mElu“ on äpp tervele perele, mis aitab planeerida ühiseid sündmusi, koostada poenimekirja, vaadata ega lapsed pole koduteelt eksinud ning mis kõige tähtsam – leida ühist aega.

