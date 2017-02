Disainerbeebid, jah, aga ainult haiguste puhul

Sel nädalal väljastasid USA Teaduse Akadeemia ja Meditsiini Akadeemia raporti, mille kohaselt võiks inimembrüote geneetiliselt muundamist sisaldavat teadustööd tulevikus lubada, ent ainult siis, kui vajadus selle järele on väga põhjendatud. Selle all mõeldakse näiteks olukorda, kus last tahavad saada paar, kel on mõlemal tõsine geneetiline haigus või juhul, kui embrüo muundamine on viimane õlekõrs terve lapse saamiseks.

Raport on oluline seetõttu, et viimase aja tehnoloogia uuringud (eelkõige CRISPR) on embrüote muutmise – ja seeläbi piltlikult öeldes laste disainimise – võimalikuks muutnud. Arvestades USA rolli maailma teaduses, saaksid märgilised teadusläbimurded alguse just seal. Seni on aga embrüote uurimist eetilistel põhjustel tugevalt piiratud.

Ehkki osa teadlasi tervitab raportit rõõmuga, kardab osa, et see tähendab tulevikku, kus lubasid inimeste geneetilist muutmist sisaldavale uurimistööle antakse liiga kergekäeliselt.