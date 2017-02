NASA avastas kääbusplaneedilt Ceres võimalikud elulätted

Avastus näitab, et Ceresel võiks olla mikroloogilist elu. Täna ajakirjas Science avaldatud teadustulemused annavad uut infot päikesesüsteemi keemia kohta.

«Ceres on kääbusplaneet, mis võib ikka veel sisaldada selle tekkimise perioodist pärit kuumust ning seal võib olla isegi pinnaalune ookean. See kõik viitab, et seal võiks olla ka mingisugust elu,» kirjutas Euroopa Kosmoseagentuuri teadur Michael Küppers.

Ceres on üks viiest päikesesüsteemis asuvast kääbusplaneedist ja samal ajal on see ka päikesesüsteemi suurim asteroid. Taevakeha tekkis umbes 4,5 miljardit aasta tagasi.

Ceres on eriline, sest see on midagi planeedi ja asteroidi vahepealset. Astronoomid näevad seda sageli kui puberteediealist planeedi. Pikalt on arutletud ka selle üle, kas asteroididel võiks olla nii vett kui ka orgaanilist ainet – nende mõlema olemasolu tõi Maale elu.

2015. aastal Cerese juurde jõudnud kosmoseaparaadi Dawni andmed näitavad nüüd aga, et kääbusplaneedil võib olla 1000 ruutkilomeetri suurusel alal orgaanilist ainest. Teadlased ei tea veel täpselt leitu koostist, ent seal võib olla metüüli ja metüleeni osiseid.

Kuidas need ained aga Ceresele jõudsid? Ühe võimalusena võisid need Ceresele tulla ümbritsevate komeetide või asteroidide kaudu. Teisalt tõdevad andmeid analüüsinud teadlased, et orgaaniline aine ei peegelda sellisele sünniloole omaseid mustreid. Lisaks sellele usuvad avastuse autorid, et kui orgaanilist ainet sisaldav keha oleks Ceresele tõesti kukkunud, oleks kokkupõrkest tekkiva kuumuse tõttu enamik ainet nagunii lagunenud. Nii usuvadki autorid, et pigem arenes aine Ceresel ise, kuidas see aga toimus, jääb praegu veel müsteeriumiks. Igal juhul teeb aga avastus Ceresest koos Marsi ja Saturni kuu Enceladusega järgmise koha, kust võidakse kunagi eluks vajalik keskkond leida.

