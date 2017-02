NASA sai Marsile lendamiseks uue kosmoses häda tegemise skafandri

Ka Rahvusvahelises Kosmosejaamas ISS jäävad astronaudid ainevahetuse ja vajadustega inimesteks. Seetõttu kuulub ka skafandris tehtavate kosmosekõndide juurde tavaliselt täiskasvanute mähkmete kandmine. Hiljuti hakkas NASA aga mõtlema uuele probleemile – mis saab, kui võimalikul tulevasel Kuu-missioonil tekib hädaolukord, jaama elu toetavad süsteemid lõpetavad töö ja astronaudid peavad skafandris veetma kuni kuus päeva? Just see on aeg, mis kuluks Maale evakueerumiseks.

Probleemile lahenduse leidmiseks pöördus kosmoseagentuur avalikkuse poole. Avatud konkursi tingimuseks oli, et lahendus peab suutma eritatavad ained keha juurest eemaldada ilma, et inimene peaks neid kätega katsuma. Eriti kriitilise tingimusena toodi välja, et seade peaks töötama ka ilma gravitatsioonita tingimustes, kus vedelad ja tahked ained reeglina hõljuvad.

Konkursi võitis endine õhuväelane ja arst Thatcher Cardon, kelle välja käidud mehhanism eemaldab soovimatud ained läbi pisikese luugi ning lisab sama avause kaudu ka uued rooja kogumise seaded.

«Kui me suudame arterite kaudu sisestavate torudega südameklappe asendada, siis peaks selline tehnoloogia ka kakaga hakkama saama,» ütles Cardon NPR’ile.

Selline tehnoloogia osutub peamiselt vajalikuks siis, kui NASA hakkab saatama astronaute kaugemale kui Maa lähisorbiidile, kus asub praegu ISS. Kui tehnilise rikke tagajärjel kaoks kabiinis näiteks rõhk, siis peaksid astronaudid veetma kogu kuuepäevase evakuatsiooniaja kosmosejaama sees skafandreid kandes.

Konkursi võidutööd pärjati 15 000 USD suuruse aurahaga.