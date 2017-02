Kuidas päästa väljasuremisohus linde? Kanadega

Edinburghi ülikooli Roslini instituut on praeguseks kogunud 25 linnuliigilt üle 500 proovi ning säilitanud sealt võetud rakkusid 150 miinuskraadi juures. Nii püsivad rakud elusana kümnendeid, vahendas New Scientist.

Eesmärk on säilitada kanaliike, mis suudaksid üle elada linnugripi, või liike, keda iseloomustab kõrge väärtusega linnuliha.

Geenitehnoloogiaga muudeti kanu nii, et nad ei suuda enda organismis mune toota, ent kui nende kehasse pannakse teiste lindude rakud ning sperma, saavad neist ideaalsed surrogaatlinnud.

Praegu on katsetusi alustatud nii, et ühte liiki kanad munevad teist liiki kanade mune. Peagi võidakse aga sama lahendust kasutada nõnda, et kanad muneks näiteks hanemune ning edaspidi ka teiste liikide omi.

Kuivõrd laialdaselt see võimalik on, pole praegu veel teada. Küll aga kavatsevad uuringu taga seisvad teadlased küsimusele tulevikus vastuse saada. Kui see õnnestub, võiks nii päästa väljasuremisohus lindusid.

