Kallas: rändlustasude kadumisega tekib probleeme - see on kindel

«Ma ütlen, siin tuleb probleeme, see on täitsa kindel,» ütles Kaja Kallas täna vastuseks Postimehe küsimusele, kas põhjamaade klientidel tuleb asuda kinni maksma lõunariikide kõrgeid mobiilsidehindu.

Kaja Kallase sõnul on tõene põhjamaade operaatorite väide, et lõunapoolsemad riigi pole oma võrkudesse seni piisavalt investeerinud ning seetõttu on nende eesseisvad kulud suured. Samas arvas ta, et siinsed telekommunikatsiooniettevõtted on kindlasti rändlustasude kadumisega arvestanud.

Europarlamendi esindajad, nõukogu ja komisjon jõudsid jaanuari lõpus kokkuleppele mobiilside rändlustasude kadumises alates 15. juunist.

Kõige suuremad erimeelsused ongi olnud just mobiilse andmeside hulgihinnade üle – tegemist on tasudega, mille alusel mobiilioperaatorid peavad välismaistelt operaatoritelt oma rändluses olevate klientide tarvis internetimahtusid ostma.

Odava internetihinnaga põhjala riigid soovivad märgatavalt madalamaid hulgihindasid kui lõunariigid, kuna siinsed hinnad on suurema tarbimise juures madalamad. Lõunariigid leiavad aga, et nad vajavad suuri summasid investeeringuteks, mida on vaja teha üha kasvavate turistide voolu teenindamiseks.

Eestis jääb praegu 1 GB hind kliendile 1 euro kanti, Euroopa Liidus kokku lepitud hulgihinna ülempiir saab esialgu olema aga kordades suurem 7,75 eurot gigabaidi eest ning langeb aastaks 2022 2,5 euro peale.

«Selline on majandusloogika vastane, kui maksimaalne hulgihind ei ole jaehinnaga proportsioonis. Üheski teises sektoris ei ole taolist määrust,» on öelnud näiteks Tele2 tegevjuht Argo Virkebau.