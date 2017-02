NASA lõi inimeste Marsile lennutamiseks kaks uut uurimisinstituuti

Kokku loodi uue rahastamisotsusega kaks uut uurimisrühma, mis koos moodustavad üksuse nimega Space Technology Research Institutes ehk Kosmosetehnoloogia Uuringute Instituudid.

Täpsemini on nende ülesandeks leiutada astronautide Marsile saatmiseks vajalikke materjale ning ka bioloogilisi lahendusi neis elamistingimuste võimaldamiseks. Materjalide osas tuleneb hetkel olemasolevate võimaluste põhiline piiratus nende raskusest ja võtaksid seega Marsile transportimisel liiga palju kütust. Uute materjalide osas on põhiline lootus praegu süsinik-nanotorudel. Nendega hakkabki tegelema üksus nimega Institute for Ultra-Strong Composites and Computational Design (US-COMP).

NASA uus uurimisinstituut asub otsima võimalusi inimelu toetamiseks Marsil. / NASA

Teine asutus, Center for the Utilization of Biological Engineering in Space (CUBES) peab aga leidma viisi, kuidas toota Marsi ja kosmoselennu tingimustes kõike, mida astronaudid vajavad – süüa, ravimeid ja muid esmatarbevahendeid.

Kuna inimesi Marsile vedav Marsi-süstik peab olema võimalikult kerge, peavad ka toidu ja muu kasvatamisele mõtlevad CUBESi teadlased mõtlema võimalikult kergekaalulistele lahendustele. Kaasa võetakse ainult Marsil olemasolevatest materjalidest kasulike asjade tegemiseks vajalik. Näiteks tolmu, päikesevalgust ja õhukest süsihappegaasist koosnevat atmosfääri pakub ka Mars ise.