Bioloog selgitab: miks soosivad kohtinguäpid mehi, aga mitte naisi?

«Viisid, kuidas inimesed seksuaalpartnereid valivad, on praegu kiiresti muutumas,» ütles Solomon, «Enamiku meile tuntud, seksuaalsel teel järglasi saavaid liikide puhul on partnerite valiku viis tugevalt nende evolutsiooni mõjutanud.»

Seetõttu peabki Solomon viimase kümne ja kahekümne aasta tehnoloogilist revolutsiooni ka kohtingumaailmas väga oluliseks. Tema sõnul võivad hiljuti loodud kohtinguäpid praegugi meie liigi evolutsioonile mõju avaldada.

Mõju juures torkab silma tõsiasi, et meeste ja naiste suhtes mängivad rolli erisugused aspektid. Evolutsiooni keskmes on alati olnud omadused, mis olenevad sellest, kuivõrd vastassugu meid külgetõmbavaks peab ning kuivõrd me vastassoo tõmmet tajume.

«Näiteks on teada, et mehed juhinduvad pigem visuaalsetest vihjetest, naised vajavad aga hinnangu tegemiseks muid märke, analüüsides visuaalsele poolele lisaks ka näiteks lõhnu. Sest naised saavad lõhna järgi aru, kui lähedane sugulane mees talle on. Internetis pole see aga võimalik,» põhjendas Solomon. Nii on tema sõnul naistel evolutsiooni käigus arenenud oskusi äppides keeruline kasutada, mistõttu soosivad need pigem mehi.

