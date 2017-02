Samsung Gear S3 vs Apple Watch

Tõsi küll, ma ei ole eriti usin kella rakenduste kasutaja. Mulle piisab, kui kell näitab aega, annab märku sõnumitest, kõnedest jms, mõõdab pulssi, aitab hallata meediat ning vastata kõnedele ja sõnumitele. Lisaboonusena võiks kell ka kena välja näha. Kellaekraanilt uudiseid lugeda või Instagrami pilte vaadata tundub mulle aga lihtsalt jabur.

Kui mulle siis ühel päeval pakuti arvustamiseks Samsung Galaxy A5 nutitelefoni koos Samsung Gear S3 Classic nutikellaga, siis haistsin õhus põnevat intriigi. Nimelt tekkis mul plaan testida Samsungi nutikella hoopis koos oma Apple iPhone 7 Plusiga, et näha, kuidas sujub põliste rivaalide vaheline koostöö. Veel enam, kas Samsungi nutikast ajanäitajast on üldse konkurenti Apple’i enda kellale? Allpool võrdlengi mõlema kella poolt mulle pakutavat.

Välimus

Kui Apple Watchi välimus on suhteliselt diskreetne, siis Samsungi kell näeb selle kõrval välja Hummer võrreldes Miniga. Kella korpus on tõeliselt suur ja särav, kahe silma vahele seda juba ei jäta. Paljude jaoks on see kindlasti plussiks, kuid sellisel juhul on tegu personaalse maitse-eelistusega. Mina isiklikult eelistan Apple Watchi silmatorkamatut, kuid stiilset välimust.

Gear S3 on Apple Watch’i kõrval kui Mini kõrvale pargitud Hummer.

Pisut parem lugu on Gear S3 virtuaalsete sihverplaatidega. Ehkki ka seal kipub tooni andma piloodikabiini esteetika, siis leiab juba kellaga kaasasolevate sihverplaatide seas ka mõne viisakama ja esteetiliselt nauditavama. Ehkki enda maitsele sobivama leidmiseks pidin ikkagi ennast Samsungi kontole sisse logima ja endale meeldiva sealt alla laadima.

Mis puutub kellarihmadesse, siis minuni jõudis Samsung Gear S3 suhteliselt ilmetu silikoonrihmaga. Tõsi, ka Apple Watch’i sain ma originaalis minimalistliku silikoonrihmaga, kuid vahetasin selle peatselt välja mitteoriginaalse metallrihmaga, mis ka peale pikka kasutamist näeb välja nägusam kui mistahes silikoon. Kuigi Samsungi rihm oli suuruses L, siis vähemalt minu laiale randmele jäi see pisut kitsaks st pidin kasutama praktiliselt kõige viimast rihmaauku ning sellest hoolimata pigistas see mu rannet ning pani selle ebamugavalt higistama.

Kiita võiks samas Samsungi kella suurt ekraani, kuhu mahtus ohtral infot. Minu silmale jäi seal ruumi isegi üle ehk palju ekraaniruumist jäi veel kasutamata. Huvitaval kombel on Apple Watch’il ekraanikinnisvara pisut rohkem (1,5 tolli vs 1,3 tolli), kuigi kell ise on füüsiliselt väiksem. Samas aga mahub Gear S3 ekraanile rohkem piksleid (360×360 vs 340×272). Visuaalselt aga on nauditavad mõlemad ekraanid. Paraku kippus Gear S3 tänu oma suurusele takerduma riietuse jms taha, mis tekitas mõningast meelehärmi.

