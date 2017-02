Transferwise hakkab läbi Facebooki valuutaülekandeid pakkuma

Londonis baseeruv idufirma teatas, et on loonud Facebook Messengeri põhise vestlusroboti ehk automatiseeritud programmi, mis aitab kasutajatel saata perele ja sõpradele raha. Praegu on teenus kättesaadav USA, Suurbritannia, Kanada, Austraalia ja Euroopa klientidele.

Transferwise on 2011. aastal Taavet Hinrikuse ja Kristo Käärmanni asutatud rahvuvaheliste valuutaülekannete vallas tegutsev iduettevõte, mille väärtuse on investorid hinnanud miljardile dollarile. Igas kuus tehakse Transferwise´i vahendusel 50 riigi klientide poolt enam kui miljardi dollari väärtuses valuutaülekandeid..