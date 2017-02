Tõepoolest: hiired mediteerivad. Kuidas see aga inimesi aitab?

See, et mediteerimine aitab depressiooni ja ärevuse vastu ei ole enam uudis. Uuringud näitavad, et juba neli nädalat mediteerimist muudab inimeste ajusid ning nende ajude erinevad osad hakkavad omavahel paremini suhtlema. Teadlased usuvad, et põhjus peitub aju valgeaines. See on piirkond, kus toimuvad hirmuga seotud reaktsioonid. Just seetõttu arvataksegi, et muutused valgeaines peegeldavad meditatsiooni positiivset mõju – miks meditatsioon aga valgeainet mõjutab, pole veel teda.

Küsimusele vastuse saamiseks korraldasid Oregoni Ülikooli teadlased eksperimendi, kus testiti kuivõrd võib lahendus peituda theta ajuvõngetega seotud muutustes – teooriate järgi peaks meditatsioon theta ajuvõnkeid aktiivsemaks muutma isegi pärast mediteerimise lõpetamist, vahendas New Scientist. Theta ajuvõnked seostuvad positiivse vaimse seisundiga. Testis kasutas uurimisrühm optogeneetikat, mis aitab valguse kaudu teatud rake aktiivsemaks muuta.

Eskperimendi eel mõõdeti hiirte ärevusnäitajaid ja stimuleeriti seejärel valguse teel nende theta ajuvõnkeid. Seejärel asetati hiiri valgustatud karpidesse ning pimedatesse karpidesse. Viimase mõte seisnes selles, et ärevad ja kartlikud hiired kipuvad eelistama pimedamaid karpe.

Vaatlused näitasid, et theta ajuvõngete stimuleerimist saanud hiired olid võrreldes teiste hiirtega vähem ärevad nii võib tõesti meditatsiooni positiivne mõju peituda theta võngetes.