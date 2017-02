Suured mängud väikesel ekraanil

Lühike vastus: väga hästi. Tootjad on õigel ajal taibanud, et kui nad ei kohandu, siis jäävad nad suurest turust ilma. Olles PC ja Play Station’i taustaga, olen siiani veendunud, et nuppe sõrmede all sile ekraan ei asenda. Viibides aga pikemal reisil, kus lauaarvutit käepärast pole, andsin järgi kiusatusele tahvelarvutil (iPad Mini 2) testida kunagisi lemmikud.

Bully: Anniversary Edition

Siin on tegu 10 aastat tagasi esimest korda Play Station 2 peal välja tulnud mängu iOS’i ja Androidi versiooniga. Bullys ma olen isata kasvanud kutt, kes peab uues koolis ellu jääma. Juttutulevatest mängudest on tegu kõige originaalilähedasema uusversiooniga, mis tahvlil näeb välja täpselt selline kui välja tulles konsoolil ja hiljem PC peal. Mängitavus ehk ringi jooksmine ja kaklemine on lihtne ja sisse elamine käib kiirelt.

Väidetavalt on parandatud mängu valgustust, detailirohkust ja tekstuure, kuid palja silmaga seda ei näe. Tegu on jätkuvalt mõnusalt kulunud ja pehmete servadega maailmaga (nagu ka näiteks Tony Hawk Pro Skater 2, millest kahjuks uut versiooni pole tulnud).

Mängu saab osta Appstore’st ja Google Play mängupoest.

