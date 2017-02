Teadlased: naiste ja meeste sõprused vajavad püsimiseks kapitaalselt erinevaid asju

Sarnastelt romantiliste suhetega nõuab sõpruse elushoidmine kõva tööd. Oxfordi Ülikooli professor Robin Dunbar tutvustas Bostonis toimunud teaduskonverentsil uuringu tulemusi, kus vaadeldi 30 abituriendi suhteid, vahendas The Guardian.

Neli kuud enne kooli lõpetamist lasti igal noorukil koostada detailne nimekiri oma sõpradest ning märkida, kui lähedased nad kellegagi olid. Abituriendid valiti uuringusse seetõttu, et peatne koolilõpetamine pani neid olukorda, kus seniseid sõpru hakkasid lahutama sajad kilomeetrid. Uuesti analüüsiti noorukite suhteid 18 kuud pärast nimekirja koostamist.

Uurimuse tulemused näitasid, et tüdrukute suhete püsimise juures sai määravaks asjaolu, kas tüdrukud rääkisid üksteisega piisavalt telefonis või ei. Poiste puhul polnud telefonikõnede olemasolu aga mingi faktor – nende puhul mängis rolli hoopiski füüsiliselt koos veedetud aeg nagu koos jalgpallimatšile minek, pubis õllevõtmine või siis mõni sportlik mäng. Dunbari sõnul olid sugudevahelised erinevused märkimisväärsed.

Mis silmist, see südamest

Erinevuste taga võib seista tõsiasi, et meeste ja naiste jaoks täidavad sõprussuhted erisuguseid eesmärke. «Naistel on lähedasemad ja intensiivsemad sõprussuhted – mõnes mõttes on need võrreldavad romantiliste suhetega, sest kui need lõpevad, siis lõpevad need katastroofiliselt,» selgitas ta.

Meeste suhted on seevastu palju vabamad ja põgusamad. «Neil on tavaliselt kusagil neljaliikmeline sõprade grupp, kellega nad koos asju teevad ja aega veedavad. Meeste puhul kehtib aga «mis silmist, see südamest» põhimõte ning nad leiavad lihtsalt uued sõbrad.»