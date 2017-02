Konnad avastati India mägede vahel asuvatest metsadest. Avastuse teinud Delhi Ülikooli teadlasi üllatas, et nii väikesed liigid olid seal küllaltki tavalised. Just oma väiksuse tõttu on nad võib-olla seni ka tähelepanuta jäänud.

Tegu on Nyctibatrachus konna liiki kuuluvate konnadega, kellest on seni avastatud 28 liiki. Konnad on alla 18 mm suurused.

Info uute liikide kohta avaldas teadusajakiri PeerJ.