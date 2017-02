Uudne ravi: vähi vastu aitaks talveuni

Trento Instituudi füüsik Marco Durante usub, et see aeglustaks vähirakkude kasvu ning kehale vajalikud rakud suudaks radiatsioonile paremini vastu panna.

Talveuni mõjuks kehale seetõttu, et sügav uni ja külm temperatuur aeglustavad kehas kõiksugu protsesse, nende hulgas südame-ja hingamisrütmi, ainevahetust ja hapniku omandamist. Aeglustus toimub isegi geenide ja valkude tasandil. Durante sõnul aitaks nende protsesside aeglustumine kaasa vähiravile. Tulemusi tutvustas teadlane Bostonis toimunud teaduskonverentsil, vahendas New Scientist.

Durante räägib peamiselt inimestest, kellel on neljanda staadiumi vähk, mis mööda keha pidurdamatult edasi areneb. Sellist vähki on tema sõnul umbes poolel kõigist vähipatsientidest. Enamikku neist põhjalikult aidata ei saa.

«Kõikjale arenenud vähki pole võimalik operatsioonidega eemaldada ega radiatsiooniga tappa – nii tapaks me vähki hävitada üritades ka patsiendi. Kui aga patsient tehislikku talveunne viia, aeglustub ka vähi levik ning see annab raviks rohkem aega, seda enam, et keha suudab radiatsioonile paremini vastu panna,» põhjendas Durante.

Praegu seisab Durante meetod aga olulise takistuse ees – inimesi pole võimalik ohutult talveunne viia. Teadlane usub aga, et kümne aasta jooksul saab see võimalikuks. Juba praegu suudetakse aju stimuleerimise abil rotte talveunne viia ning kuna teadlased saavad aru, mismoodi see toimib, võidakse arendada ravimid, mis suudavad sama teha. Nii langeks une ajal inimese normaalne, 37-kraadine kehatemperatuur 13–15 kraadini.

Durante eesmärk oleks inimest külma temperatuuriga talveunne viia vähemalt üheks nädalaks. See annaks aega teda vajalike meetoditega ravida.

