Politsei ei tihka keelatud taksoteenuse pakkujaid karistada

«Politsei menetleb 58 avaldust ning praegu on käsil menetlustoimingud ja võimalike rikkumiste kohta info kogumine,» ütles Postimehele politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Seiko Suik.

Tema sõnul on politseil jätkuvalt eesmärk välja selgitada, kas on toime pandud rikkumine. «Seda, milline lahendus järgneb, pole võimalik ette ennustada,» märkis Suik.

Avaldused politseile esitas taksoettevõtete liit, kes tegi omal käel proovisõite Taxify ja Uberi vahendatavate nn sõidujagajatega ning tuvastas, et taksoteenust osutati ühistranspordiseaduses nõutud lubadeta.

Riigikogu menetleb juba ligi aasta aega selle seaduse muutmist eesmärgiga leevendada taksoteenuse osutajatele nõudeid ja lubada seeläbi turule rohkem erajuhte. Aasta jooksul on eelnõu vähemalt kolmel korral kapitaalselt ümber kirjutatud, kuid selle teise lugemiseni suures saalis pole seni jõutud.

Euroopa on sõidujagamisteenuse legaliseerimise osas selgelt lõhki: paljudes riikides on see keelatud, paljudes lubatud, mitmel pool on piiranguid seatud osaliselt või piirkonniti. Kõikjal on Uberi tegevus kaasa toonud vana majanduse esindajate proteste, mis näiteks Ungaris on lõppenud ka teadlike valeväljakutsete ja verevalamisega.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe ütles täpselt neli kuud tagasi, et praegu kehtivate seaduste järgi peab kõigil sõitjateveo teenuse osutajatel olema tegevusluba ning juhu- või taksovedu ilma sellise loata on keelatud.

Ta märkis samas, et politsei on olukorras, kus riigikogus on lugemisel eelnõu, mis hakkab sõidujagamist reguleerima ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on võtnud seisukoha, et uudne ja siiani reguleerimata sõidujagamine seadustatakse.

«Loodame, et kavandatavad seadusemuudatused aitavad tuua uudses valdkonnas selgust ja panevad paika sõidujagamise reeglid,» ütles Tikerpe toona.