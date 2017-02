Värsked andmed: kõige parem mobiilse interneti võrk on Telial

Ameti töötajad sõitsid interneti mõõtmiseks mööda Eestit üle 3000 kilomeetri ja kontrollisid 4G teenust 1500 punktis. Selgus, et Telia pakutav 4G oli kättesaadav 97 protsendis punktides, Elisa vastav näitaja on 92 protsenti ning Tele2 puhul 90 protsenti.

Ameti teatel on kõik sideettevõtted hoogsalt panustanud ka 4,5G võimekusega tugijaamadesse, mis tõstsid mõõtmistel kiiruse maksimumi 240 megabitini sekundis. Kui seni räägiti 4G võrkude allalaadimiskiirusest kuni 150 Mbit/s, siis praegu on reaalselt kättesaadav kiirus juba üle 300 Mbit/s ning suund on mobiilsideoperaatoritel kuni 600 Mbit/s.

Mõõtmistulemused näitavad, et suurima keskmise allalaadimiskiiruse fikseeritud mõõtekohtades 72 Mbit/s saavutas Telia. Elisa keskmine kiirus oli 47 Mbit/s ja Tele2-l 52 Mbit/s.

Üleslaadimise keskmine kiirus fikseeritud mõõtekohtades oli vastavalt Telial 27 Mbit/s, Elisal 20 Mbit/s ja Tele2-l 22 Mbit/s.

«Sõidu ajal mõõdetud kiirus olid võrreldes seisu pealt mõõdetuga ootuspäraselt kolmandiku võrra aeglasem, kuid siiski hea,» märkis amet.

Telia teatel paigaldas ettevõte 2016. aastal üle Eesti 399 uut mobiilside tugijaama ning rajas hoonetesse üle 130 siselahenduse. «Oleme tänase seisuga suuruselt kolmas investor Eestis, panustades kohalikule turule aastas ca 45 miljonit eurot,» ütles Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saar.

Tele2 on võrkude ja tugisüsteemide arendamisse viimase viie aasta jooksul investeerinud 48 miljonit eurot. 2016. aastal ehitas ettevõte Eestisse kokku 349 uut tugijaama.

«Mõõtmistulemused ja senine kasutajakogemus kinnitavad, et mobiilse interneti kvaliteet on nii hea, et see on igati vääriline asendus püsiühendusele,» ütles Tele2 raadiovõrgu juht Tanel Sarri.