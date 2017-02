Vigadest kubisev veebisait müüb eestlastele olematuid lennupileteid

Nimelt jõudis täna hommikul SEB panga kontaktikeskusse info internetis populaarsust koguva reklaami kohta, mis suunab internetikasutajaid saidile http://baltic-lennud.ee/. Veeb näeb väga sarnane AirBalticu lehega ning esmapilgul ei ärata kahtlust.

Pangatöötajad kontakteerusid info kontrollimiseks kohe AirBalticu endaga ja said teada, et kõnealune veebisait on antud kohtusse ning sealt reaalseid pileteid ei ole võimalik saada.

AirBaltic lubas probleemi lahendamisega tegeleda juba täna.

«Kutsume enda kliente olla Internetist kaupu või teenuseid ostes hoolikas ja kontrollida veebilehe usaldusväärsust,» ütles Postimehele juhtumit kommenteerides SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann.

Kellele kuulub veebisait baltic-lennud: