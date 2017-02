Keskmine oodatav eluiga murrab 2030. aastal 90 aasta piiri

Nii näitab ajakirjas The Lancet avaldatud, WHO ja Londoni Imperial College’i värske uurimus, kus analüüsiti 35 riigi inimeste eluigasid. Riikide silmas torkab silma Lõuna-Korea, kus ainsana ületab naiste keskmine oodatav eluiga 2030. aastal 90 eluaasta piiri.

«Lõuna-Korea on palju asju õigesti teinud. Sealsetel inimestel on haridusele ja toidule küllaltki võrdne ligipääs ja see on nende tervisele hästi mõjunud. Lisaks sellele saavad nad hästi hakkama kõrge vererõhu ohjeldamisega ja nende ülekaaluliste osakaal rahvastikus on üks maailma väiksemaid,» põhjendas BBC-le tulemusi üks uuringu autoreid, professor Majid Ezzati.

Ehkki Jaapan on aastaid hiilanud kõrgeima oodatava elueaga, lähevad uurimuse autorite sõnul Lõuna-Korea ja Prantsusmaa peagi Jaapanist mööda. Lisaks sellele hakkab üleüldiselt lõhe meeste ja naiste eluea vahel kahanema, sest ehkki ajalooliselt on mehed võtnud rohkem riske ning harrastanud alkoholitarbimist ning suitsetamist, pole vahe naistega taolise käitumise suhtes enam nii suur.

Negatiivselt paistab uuringust aga silma USA, millest võib 2030. aastal saada arenenud riikide hulgas lühima oodatava elueaga riik – uurimus ennustab nende meestele 80 aastat ning naistele 83. Samad näitajad on Mehhikos ja Horvaatias.

«USA ühiskonnas on palju ebavõrdsust ja see mõjutab ka eluiga. Rääkimata tõsiasjast, et USA on ainus täielikult ilma universaalse tervisekindlustuseta riik,» selgitas Ezzati ning lisas, et halba olukorda USA-s peegeldab asjaolugi, et see on esimene riik, mille inimesed enam keskmiselt pikemaks ei kasva.

