Araabia Ühendemiraatide plaan: saja aasta jooksul koloniseerime Marsi 600 000 inimesega

Eelmisel nädalal Dubais peetud riigijuhtide kohtumisel 5th World Government Summit, kus sõna võtsid sellised nimed nagu Ban-Ki Moon, Elon Musk ja Barack Obama, esinesid ambitsioonika avaldusega ka šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum ja šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Nimelt on nende riigil plaan järgmise sajandi jooksul punane planeet 600 000 inimesega asustada. Projekt kannab nime «Marss 2117 Projekt», vahendas veebileht Universe Today.

Tegu pole pelgalt sõnadega, sest Araabia Ühendemiraadid saatsid päev pärast teadaannet kosmosesse ka oma riigi esimese nanosatelliidi Nayif-1. Lisaks sellele on nad käima lükanud Lootuse Orbitaaljaama projekti, mis peaks Marsini jõudma 2021. aastal ning seal kaks aastat planeedi atmosfääri ja ilma uurima.

The "Mars 2117" project will develop an Emirati and international team of scientists to push the human exploration of Mars in years to come. pic.twitter.com/5ujxvyC8As