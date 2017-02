Video: droonivideo üle hiiglasliku Antarktika prao

175-kilomeetri pikkune lõhe asub Ida-Antarktikas, Larsen C jääpangal. Piirkonna jää on nii ebastabiilne, et uuringuid tulebki praegu teha lennukiga.

Keegi ei oska öelda, millal jäämägi täpselt murduda võib, ent teadlaste sõnul võib see juhtuda iga hetk. Kui see aga juhtub, saaks sellest 5000 ruutkilomeetriga läbi aegade suurim mandrist murdunud jääosa. Lisaks sellele mõjutaks see ka allesjäänud mandrit.

