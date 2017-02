Politsei alustas Air Balticu libapiletite portaali suhtes kriminaalasja

«Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kelmust,» ütles Postimehele politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk.

Politsei andmeil on vähemalt üks klient saanud portaali vahendusel pileteid ostes 1000-eurose kahju.

Postimees kirjutas eile, et vigases eesti keeles ja tundmatule konsultatsiooniettevõttele kuuluv veebisait on käivitanud kampaania ja asunud eestlastele müüma Air Balticu lennupileteid, mida nad tegelikkuses iial kätte saada ei pruugi.

Baltic-lennud.ee on majutatud USA-s registreeritud ettevõttes Cloudflare Inc, mis ei allu Eesti seadustele. Politsei teavitas eile ka Cloudflare’i kelmuste toimepanemisest sellel lehel ning palunud veebileht sulgeda.

Juhtumi avastamise sai alguse eile hommikul, mil SEB panga kontaktikeskusse jõudis info internetis populaarsust koguva reklaami kohta, mis suunab internetikasutajaid saidile http://baltic-lennud.ee/. Veeb näeb väga sarnane AirBalticu lehega ning esmapilgul ei ärata kahtlust.

Pangatöötajad kontakteerusid info kontrollimiseks kohe AirBalticu endaga ja said teada, et kõnealune veebisait on antud kohtusse ning sealt reaalseid pileteid ei ole võimalik saada.

«Kutsume enda kliente olla Internetist kaupu või teenuseid ostes hoolikas ja kontrollida veebilehe usaldusväärsust,» ütles Postimehele juhtumit kommenteerides SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann.