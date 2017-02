Lõpuks on teada, kui palju UV-kiirgust eestlased saavad

Oma hiljuti kaitstud doktoritöös heitis Tartu observatooriumi nooremteadur Margit Aun valgust UV-kiirguse ja pilvede vahelistele seostele, kuid suutis lisaks luua ka uue mudeli, mis näitab minevikus Eestile langenud UV-kiirguse koguseid.

«Sellist analüüsi ei olnud Eestis enne tehtud. Pilvisust ja selle mõju Maale jõudva valguse spektritele on küll uuritud, aga kuna pilved on väga muutuvad ning nende kohta on infot vähe – heal juhul kogus ja tüüp – on seda siiski vähe. Meie eesmärk oli täiendada teadmisi kvantitatiivse mõju kohta,» ütles Aun.

Doktoritöö sai võimalikuks tänu uuele spektromeetrile, mis paigaldati Tõravere observatooriumi katusele 2004. aastal. Sellest ajast saadik on kogutud põhjalikumate analüüside jaoks vajalikul hulgal andmeid.