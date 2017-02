Martin Dremljuga: 3 nippi nutitelefoniga pildistamisel

Lisaks tehnoloogia paranemisele on funktsionaalsust lisanud ka rakendused, mis nutitelefonide kasutamise veel lihtsamaks muudavad. Tänapäeval tundub, et pole enam asja või tegevust, mille jaoks poleks tehtud äppi.

Tänapäeval tundub, et pole enam asja või tegevust, mille jaoks poleks tehtud äppi.

Nii on ka pildistamisega. Arenenud on nii tehnoloogia kui pildistamist võimendavad rakendused. Kui varem kasutasid inimesed hetke jäädvustamiseks kohmakamaid või pisut vähem kohmakaid fotokaameraid, siis nüüd on selle osaliselt üle võtnud telefonides kasutatavad kaamerad. Ja mis saaks olla veel parem, kui et tehtud pilte saab kohe peale momendi jäädvustamist ka “tuunida”? Ka selle jaoks on välja mõeldud erinevad rakendused, mis võimaldavad fotodele filtreid lisada või muid pildi põhielemente reguleerida.

Üheks minu lemmikuks sellelaadseks rakenduseks on VSCO. See võimaldab mängida erinevate stiilide, tonaalsuse ja värvidega ning kasutada piltidel filtreid, mis lisavad isikupära (osad on küll tasulised, kuid oma hinda väärt).

Igal inimesel kujuneb välja oma maitse, kuidas piltidele järeltöötlust teha, kuid annan siinkohal mõned lihtsad soovitused, mida arvesse võtta, et telefoniga paremaid pilte teha:

1. Puhasta telefoni kaamera!

Tihtipeale on telefoni kaamera objektiivil näpujäljed või on see lihtsalt saanud tolmuseks. See kõik segab kaameral selgemalt fokusseerida ja võib pildi kvaliteeti rikkuda.

2. Jälgi valgust!

Hea valgus on pildistamise üks põhialuseid. Kui soovid teha ilusat pilti, vajad selleks ka õiget valgust. Kui see tingimus on täidetud, on loodud ka põhieeldus hea pildi loomiseks.

3. Ära kiirusta, mõtle kaader läbi!

Tihtipeale haaratakse telefon lihtsalt momendi jäädvustamiseks. “Klõps” tehakse ära kiirustades ja hiljem fotosid üle vaadates ei ole pilt kaugeltki nii hea kui loodeti. Hea pildi saamiseks võta aega ja mõtle läbi, kas just see nurk, valgus ja fookus on see, mis teeb selle pildi Sinu jaoks meeldivaks.

Kuidas muudavad erinevad filtrid tehtud fotosid, vaata lähemalt tehnoloogiaportaalist Digitark.

Digitark.ee/SAADE räägib tehnoloogiast ja inimestest selle taga – vaata ja mõtle kaasa!