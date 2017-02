Erakordne rikkumine lennunduse ajaloos - lennukisse lubati seisvad reisijad

Juhtum leidis aset 20. jaanuaril Karachist Saudi-Araabiasse Medinasse siirdunud lennul, kus reisijaid lubati lennukisse ka pärast istekohtade täitumist. Lennuettevõtte maapealne personal müüs lisareisijaile seejuures käsitsi täidetud paberpileteid, kirjutab BBC.

Tegemist oli Boeing 777 tüüpi lennukiga, mille pardal oli 416 reisijat, kuigi istekohti on selles koos personali tarvis mõeldutega vaid 409. Lennukikapteni kinnitusel sai tema üleliigsetest reisijatest teada alles pärast õhkutõusu ning otsustas mitte lennuväljale naasta, kuna see oleks nõudnud liiga kiiret kütuse väljapumpamist.

Seisvatel reisijatel puudub näiteks võimalus saada vajadusel abi hapnikumaskidest, rääkimata probleemidest evakuatsioonil või ohust turbulentsi korral.

Teadaolevalt on see esimene kord, kui üks lennufirma on lubanud pardale liigseid reisijaid.

PIA pressiesindaja Danyal Gilani ütles BBC-le, et juhtum on veel uurimisel ning seega ei saa veel rääkida asjakohaste meetmete kasutuselevõtust.