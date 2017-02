Piltuudis: vaata supernoova hääbumist 30 aasta jooksul

30-aasta eest, 1987. aasta 23.veebruaril ilmus tähistaevasse hiiglaslik plahvatus, mis märkis massiivse tähe lõppu. Tegu oli Linnuteel asuva SN 1987 A nime saanud tähega.

|

FOTO: NASA, ESA and R. Kirshner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and Gordon and Betty Moore Foundation) and P. Challis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)