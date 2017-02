Nokia naaseb lausa kolme nutimobiiliga ... ning legendaarse 3110 ja ussimänguga

Nutitelefnide valikusse tuleb kalleim ja võimekaim Nokia 6, väiksem ja tagasihoidlikum keskklassi Nokia 5 ja odavaim versioon Nokia 3. Kõigi kolme seadme operatsioonisüsteemiks on Android Nougat ning need toetavad uusimat digiabilist Google Assistant.

HMD teatel on ka uue generatsiooni Nokia nutitelefonide loomusel võetud aluseks kolm minevikust pärinevat põhialust: kvaliteet, lihtsus ja töökindlus.

Nokia 6 on suur telefon, millel 5,5-tolline fullHD ekraan ja alumiiniumist «unibody». Telefonil on kaks kõlarit ja Dolby Atmos nutikas helivõimendi, seega võib eeldada head helikvaliteeti videote vaatamisel ja muusika kuulamisel. RAM –i näitajaks on 3 ja ROM-ils 32 GB. Värvusi tuleb neli: matt must, hõbe, «tempered» sinine ja vaskne. Põhikaameral on megapiksleid 16. Eeldatav müügihind peaks seadmel olema vaid 229 eurot.

Nokia 3310 ja Nokia 6 /Eddie Keogh / EDDIE KEOGH/REUTERS

Nokia 5 puhul rõhutab HMD, et temeist on igati hästi kätte sobituva seadmega. HD-kvaliteedis IPS ekraani, mis kaetud Corning Gorilla Glassiga, diagonaaliks on sellel mudelil 5,2 tolli. Telefoni korpus on valmistatud ka sellel seadmel alumiiniumist ning tehnoloogiaplatvormiks on Andpdragon 430 ja graafikaprotsessoriks Adren0 505. Jaemüügihind sellel seadmel on 189 eurot.

Nokia 3 ekraani suuruseks on 5 tolli, selle mõlemad kaamerad on 8 megapikslised. Eeldatavaks hinnaks 139 eurot.

Mis puutub nuputelefonidesse, siis nende tootmist pole Nokia vahepeal hetkekski lõpetanud ning seega kipub Nokia 3310 uuemas vormis ja sisus esitlemine olema pigem turunduslik ettevõtmine.

Nagu ikka, peab ka selle aku võrreldes nutietelefonidega palju kauem vastu – kõneaeg on 22 tundi ja niisama seistes peab selle aku vastu lausa kuu. Selle ekraan on kunagi eelkäijaga suurem, kuid mittepuutetundlik. Sellega saab nüüd teistelegi nuputelefonidele omaselt udusevõitu fotosid teha ja klahvidega manööverdades isegi Facebooki kasutada. Hind on seadmel 49 eurot.

Nokia 3310 uus versioon / Martin Landi/PA Wire/PA Images

HMD teatel tulevad kõik neli uut seadet müügile juba selle aasta teises kvartalis. Neile lisanduvad veel Nokia kaubamärgiga uued kõrvaklapid, bluetooth-kõlarid, autolaadijad, kaaned ja ekraanikaitsed.

HMD andis eile ühtlasi teada, et on loonud ka legendaarsest ussimängust uusime versiooni ja teinud selle kättesaadavaks Facebook Messengeri kasutajatele. Mäng on jätkuvalt tasuta ning seda saab nüüd mängida mitme inimese vahel.

HMD Globali tegevjuhi Arto Nummela sõnul on ettevõtte toonud uute Nokiate valmimisel kokku maailma parimat tootjad, operatsioonisüsteemid ja tehnoloogiapartnerid.