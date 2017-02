Kalade «bioloogiline kell» näitab juba kevadet

Seega on kalade bioloogiline kell juba öelnud, et kevad on tulekul ja valmistuda tuleb kudemiseks.

Selline on teadmine, mida annab meile kalade teaduspüük. Jõemõrdadega tehtavas püügis on võimalik hinnata kalapüügivahendi püügisurvet siinsele kalastikule – mis kalaliigid ja kui suured kalad püünisesse jäävad.

Kalauurija Meelis Tambeti sõnul on teadusuuringute eesmärgil tehtud püügil nähtud kaladest mõnigi teadlastele juba «näo järgi» tuttav. «Meil on siin, need näod, keda me nägime, need olid meile veidi võõrad, aga meil on siin ka väga tuttavate nägudega kalu,» ütles Tambets

