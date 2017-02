Huawei uus tipptelefon P10: igas mõttes veidi parem

Kolm telefoni põhiomadust on järgmised:

Leica 2.0 bärndinguga topeltkaamera Huawei P10-s ning Leica 2.0 Pro Edition topeltkaamera P10 Plusis;

Veidi uuenenud disain, uhiuus hüperteemantlõike viimistlus ning värvivariandid, mis loodud koostöös Pantone Color Institute’iga;

Sõrmejäljelugeja esiküljel ja füüsilise kodunupu olemaolu;

Kirin 960 protsessor, Huawei Ultra Memory, EMUI 5.1 ning 4x4 LTE MIMO ja 2x2 Wi-Fi MIMO antennisüsteemid.

Huawei P10 on 6,98 mm paks, telefoni kaamera ei ulatu kerest välja ning nii 5,1-tollisel (P10) kui ka 5,5-tollisel versioonil (P10 Plus) on mõlemal Corning Gorilla Glass 5 ekraanid. Lisaks on Huawei P10 Plusil detailsem HD-ekraan. Sõrmejäljelugeja on nüüd toodud telefoni esiküljele ning asendab ühtlasi ka navigatsiooniriba.

Niisiis on Huawei P10-l uus Leica 2.0 brändinguga topeltkaamera ühe esimese ja kahe tagumise objektiiviga - 12 MP RGB sensori ja 20 MP monokroomsensoriga ning 3D-näotuvastustehnoloogiaga, mis võtab arvesse pildil oleva inimese nina suurust ja asukohta, et luua õige valgus ja varjutatus ning jälgib korrigeerimisel täpset nahatooni.

Telefonide eesmisel kaamera uueks avaruuruseks on F/1.9, mis püüab rohkem valgust ja toetab paremate autoportreede tegemist. Mõlema telefoni eesmine kaamera suudab nüüd ka tuvastada, kas kasutaja teeb pilti ainult endast või mitmest inimesest: mitme inimese tuvastamisel lülitub kaamera lainurgarežiimi.

Huawei P10 Plusi Leica 2.0 Pro Edition topeltkaameral on lisaks uued F/1.8 avaga Leica SUMMILUX-H objektiivid.

Koostöös GoProga on Huawei P10 ja P10 Plusi jaoks välja töötatud töötlusrakendus Highlights, mis loob kasutaja tehtud videote ja fotode põhjal dünaamilise lugu jutustava video koos üleminekute ja muusikapaladega. Highlightse saab hõlpsasti jagada ka pere ja sõpradega.

Huawei kasutajaliides EMUI 5.1 on täienenud näiteks masinõppealgoritmiga, mis õpib masinõppealgoritm kasutaja käitumisharjumusi telefonis ning seejärel võtab Huawei Ultra Memory algoritmi kogutud andmed ning ennustab selle põhjal rakenduste kasutust ja haldab RAMi kasutust.

Huawei P10 ja P10 Plus jõuavad esimestele turgudele müügile juba märtsis. Huawei P10 soovituslik jaehind on 649€, P10 Plus 64GB hind 699€ ning P10 Plus 128GB hind 799€. Hüperteemantlõikega viimistlus on saadaval Dazzling Blue ja Dazzling Gold värvides, liivapritsiga lihvitud versioon Greenery, Rose Gold, Mystic Silver, Graphite Black ja Prestige Gold värvides ning kõrgläikega telefon Ceramic White värvis.

Lisaks Huawei P10-le avaldas Huawei ka oma teise põlvkonna 4G nutikella, Huawei Watch 2.