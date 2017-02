Tarkvararobotid peavad Wikipedia kulisside taga salajast võitlust

Paljudele meie seast on Wikipedia esimene entsüklopeediline allikas, mille poole faktide kontrollimiseks pöördume. Netientsüklopeedia usaldusväärsuse üle on küll korduvalt kahtlust avaldatud, kuna selle sisu võib kirjutada sisuliselt igaüks, kel ligipääs internetile. Nüüd on aga grupp Oxfordi Ülikooli teadlasi näidanud, et teadmiste demokraatia lipulaeva pinna all käib aktiivne võitlus tarkvararobotite ehk botide vahel.

Robotite sõda on Wikipedia keskkonnas käinud aastaid, vahendab The Guardian. Kui esimestel aastatel pärast projekti käivitamist aastal 2001 olid sellised automatiseeritud sisumuutjad pigem haruldus, siis peagi said nad üheks aktiivsemaks entsüklopeedia silumise meetodiks. Sellega kaasnes ka nende arvu märgatav kasv.

Foto: Philippe Lopez / AFP / Scanpix

Sisu mõjutavad vastuolud ei pruugi olla nendesse programmidesse meelega sisse kirjutatud – enamasti on tegemist vaid sisu silumise algoritmidega – , kuid ka ette plaanimata on nende konfliktide sagedus aegamööda kasvanud. Kuna erinevad botid on tehtud erineva eesmärgiga, satuvad need ka iga kokkupuute tagajärjel aina enam omavahel vastuollu, muutes üksteise tehtud muudatusi ja sisestatud linke.

«Botide vahel toimuvad konfliktid on palju sagedasemad kui inimestevahelised,» ütles uuringus osalenud Taha Yasseri. «Inimesed rahunevad enamasti mõne päevaga maha, kuid robotid võivad võitlust jätkata aastaid.»

Sellise tõdemuseni jõuti uuringus, mis võttis vaadelda entsüklopeedia lehtede muutmisajalugu kokku 13 keeles. Esialgu vaid botide mõju uurimiseks mõeldud uuringust ei oodanud keegi nii suuri tulemusi.

«Meil olid millegi huvitava leidmise kohta väga madalad ootused – botid ei ole ju tegelikult midagi huvitavat,» ütles Yasseri. «Seetõttu oli meile suureks üllatuseks, et nägime nende vahel nii palju konflikte.»

Ootamatud vaidlusteemad

Kuigi osa «konfliktikolletest» olid seotud ka ühiskonnas levinud lahkhelidega, käisid lahingud tihtipeale ka täiesti ettenägematutel teemadel. Näiteks käsitlesid kõige vastuolulisemad artiklid Pakistani endist presidenti Pervez Musharrafi, araabia keelt, Niels Bohri ja Arnold Schwarzeneggerit.

Kõige rohkem üksteise muudatusi tagasi muutnud botid kandsid nimesid Xqbot ja Darknessbot. Lisaks olid omavahel konfliktis ka Jaapani ulmeseriaalist Ghost In A Shell inspireeritud Tacikoma ja Russbot, kes muutsid üksteise võidu artikleid, mille teemaks olid näiteks Hillary Clintoni 2008. aasta presidendikampaania ja UK demograafia.

Jälgitud keeltest oli kõige vähem botide muudatusi saksa keeles, kõige enam aga portugali keeles, kus teiste botide muudatuste ülekirjutamist esines keskmiselt 185 korda aastas.

Uuringut kirjeldav teadusartikkel ilmus ajakirjas PLOS One.