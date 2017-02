Puust ja punaseks: kas pigem tuleks joosta jooksulindil või õues?

Energia

Sama teemat lahanud, Exeteri Ülikooli teadlaste tehtud, uurimus näitas, et jooksjad kulutasid rohkem energiat just õues joostes. Et jooksulindil sama palju energiat kulutada, tasuks lindile seadistada üheprotsendiline kallak. Õues jooksmise energiakulu seisneb õhutakistuses.

Kiirus

Samal ajal võivad aga jooksulindid ka jooksjat aeglasemaks muuta. Näiteks on uuringud välja selgitanud, et inimesed kipuvad oma kiirust jooksulindil ülehindama. Ka suutsid nad õues joostes läbida sama aja jooksul pikema maa, olles nii kiiremad. Põhjus võib peituda tõsiasjas, et õuesolevatest esemetest või nähtudest möödumine mõjutab meie kiirustaju.

Vigastused

Väljas jooksmise vastu räägib aga ka mitu riski nagu võimalus sattuda autoõnnetuse, kokku puutumine saastunud õhuga või oht saada kuumarabandus. Täiesti ohutud pole ka jooksulindid, sest kui sama kallakuga lindil pikalt sama kiirusega joosta, võib see kahjustada liigeseid ja sidemeid. Selle vastu aitab jooksu mitmekesistamine, mis toimub õues joostes loomulikult, kuna jooksjad peavad oma samme ja kiirust vastavalt õues asuvatele takistustele ja konarustele kohandama.

Vaimne tervis

Üldiselt kipub rohkem positiivseid emotsioone tooma just õues jooksmine.

