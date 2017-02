Nokia 3310 taassünd - kuu aega kestev aku ning ussimäng

Ajal enne iPhone’i valitsesid maailma lihtsad Nokia telefonid, millega sai mängida lihtsaid mänge nagu “Ussimäng.” Nüüd tegi see ikooniline telefon tänu telefonitootjale HMD, Barcelonas toimuval mobiilimessil tagasituleku. Eelkäijaga sama nime kandval telefonil on 2,4-tolline QVGA ekraan, LED välguga 2 MP kaamera, 2G internet ning mälukaardipesa.

Uus telefon on saadaval kollases, punases, hallis ning klassikalises sinises värvitoonis. / bgr.in

Erinevalt vanast telefonist on uus pisut väiksem, õhem, kergem ning värvilisem – saadaval kollases, punases, hallis ning klassikalises sinises värvitoonis. Uus telefon on vaieldamatult Nokia – isegi Ussimäng on olemas. Ettevõte kinnitas, et mängu saavad mängida ka kõik Messengeri suhtlusrakendust kasutavad inimesed ning seda on kaasaegsemaid telefone silmas pidades pisut kohendatud.

Uus telefon on vaieldamatult Nokia – isegi Ussimäng on olemas

Taaselustatud Nokia’ga saab surfata isegi veebis, kuid selle tõeliseks müügiargumendiks on selle vastupidav aku, mis kirjade järgi peab ooterežiimis vastu tervelt kuu aega. Uus telefon peaks müügile jõudma käesoleva aasta teises kvartalis, eeldatava hinnaga 49 €.

Teistegi põnevaste tehnoloogiauudistega kursis olemiseks, külasta tehnoloogiaportaali Digitark.

Digitark.ee/SAADE räägib tehnoloogiast ja inimestest selle taga – vaata ja mõtle kaasa!