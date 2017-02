«Postkastifirmad» loodavad sel aastal juurde luua sadu e-residentide ettevõtteid

Sarnaste ettevõtete ärimudel on üles ehitatud teadmisele, et e-residendi kaarti omavad ettevõtjad saavad osaühingu registreerida ise Eestisse tulemata riiklikus äriregistri ettevõtjaportaalis. Äriregister omakorda on loonud liidese, mis võimaldab andmeliiklust ettevõtluse andmetega pidada ka eraportaalidel.

Põhjus selles, et nii saavad eraportaalid omavahel siduda riigi- ja erasektori teenuseid ning sellest muutub teenus mugavamaks just lõpptarbijale. Võimalik et tulevikus saab ettevõtteid asutaja juba ka internetipangas.

Samas ei ole Eestis võimalik firmat registreerida ilma kohaliku äriaadressi ning kontaktisikuta – seda ka teisel pool maakera asuvatel e-residentidel mitte: kas neil tuleb siinsete seaduste kohaselt omada Eestis libaaadressi olgu või mõnes mahajäetud kuuris.

«Nendele probleemidele äriregister lahendust ei paku ning vastav teenusepakkuja tuleb leida erasektorist,» märkis 1Office oma teates.

Nii pakuvadki sellised ettevõtted nagu 1Office, LeapIn ja mitmed teised oma portaalides nii äriaadressi kui ka kontaktisiku teenust. Nende teenuste kasutajal tuleb vaid esitada avaldus, valida vaid sobiv ettevõtte nimi, täita vorm, allkirjastada see digitaalselt ning maksta teenustasu. Seejärel saadetakse avaldus automaatselt äriregistrile, kus ettevõte registreeritakse kiirmenetluse korras paari tööpäeva jooksul.

Selline siinse kontaktisiku nõue muutub praegu riigikogu menetluses oleva eelnõu jõustumisel lausa kohustuslikuks. Seda vaatamata asjaolule, et Eesti õiguse alustalad Riigikohus ja Tartu Ülikool on eelnõu tulistanud sõelapõhjaks.

Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Nikluse sõnul on kontaktisiku nõue praegu riigikogu menetluses olevas seaduseelnõus vajalik, et Eesti riigil oleks ka edaspidi alust väita, et tegemist on Eesti ühinguga, mis allub Eesti ühinguõiguslikele reeglitele ja on usaldusväärne lepingupartner.

«Kontaktisikuks ei pea kindlasti olema ainult mingid «postkastifirma» teenust pakkuvad ettevõtjad, vaid eelnõu kohaselt on kontaktisikuks võimalik valida usaldusväärseid isikuid,» ütles Niklus Postimehele. «Näiteks võivad nendeks olla notarid, advokaadid, audiitorid, maksuesindajad, usaldusfondide ja äriühingute teenusepakkujad.»

Teisalt kaitseb eelnõu võlausaldajaid ja osanikke ning aktsionäre. «Näiteks võib võlausaldajatel olla vajalik suhelda äriühinguga, kelle juhatus asub Ukrainas, Gruusias või Tšiilis. Ilma Eestis asuva kontaktisikute peaksid võlausaldajad kõik dokumendid toimetama kätte just seal välisriigis asuvale juhatusele, mis võib võtta väga kaua aega ja olla päris kulukas.»

Kui äriühingul on kontaktisik Eestis, siis on võlausaldajal nähtavasti tõesti kindlam saata dokumendid kontaktisikule, kuna eelnõu kohaselt loetakse need äriühingu poolt ka kättesaaduks.

Registrite ja infosüsteemide keskuse kohturegistrite osakonna juhataja kohusetäitja Aleksandr Beloussovi sõnul on teises riigis ühingu registreerimisel mõistetav, et ettevõtjal tekib protsessi käigus erinevaid küsimusi, mitte ainult asutamise protseduuri, vaid näiteks ka maksusüsteemi kohta.

Riigikohus on välja öelnud, et eelnõuga kavandatavad muudatused on ebavajalikud ja ka praegu kehtivad reeglid ei takista e-residentide tegutsemist ettevõtluses.

Eesti e-residendid on loonud enam kui tuhat ettevõtet, töötajaid on neis umbes sajas. Seega on tegemist reeglina nn ühemeheettevõtetega.