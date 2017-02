WHO: antibiootikumide resistentsus võib tavalised põienakkused eluohtlikuks muuta

Muuhulgas on ohtlikumate resistentsete bakterite seas välja toodud soolebakterid nagu Escherichia coli, mis on tuntud kui üks põhilisi haiglates surmavate haiguste põhjustajaid ja iga aasta ligi 250 miljonil inimesel uroinfektsioone põhjustav bakter. Valdav enamik uroinfektsioonide käes kannatajatest on naised.

WHO avaldas nimekirja, et näidata peagi Berliinis kohtuvatele G20 riikide juhtidele, mis peaks olema kõige olulisemad prioriteedid uute ravimite arendamisesse investeerimises. Hetkel toimub kõige aktiivsem arendustegevus nende bakteritega, millele antibiootikumide leidmine on kõige lihtsam. Need, mis aga kõige karjuvamalt tähelepanu vajavad, jäävad selle kõrval varju.

Koostööss Tübingeni Ülikooliga valminud nimistusse valiti bakterid selle põhjal, kui tihti nendes resistentsus areneb, kui tihti need tapvaks osutuvad ja kui paljusid inimesi infektsioonid mõjutavad.

Kõige drastilisemalt vajavad tähelepanu enterobakterite sugukonda kuuluvad perekonnad Acinetobacter ja Pseudomonas, mis suudavad vastu panna ka viimases raviastmes antavatele karbanepeemidele. Enterobakterite hulka kuuluvad muu hulgas ka soolekepikesed ehk kolibakterid, mis põhjustavad hooldekodudes tihtipeale surmaga lõppevaid vere- ja kopsuinfektsioone.

Lisaks on kolibakterid ka levinuimad uroinfektsioonide põhjustajaid, millega puutuvad kokku pea pooled maailma naistest. Tänu hetkel veel töötavatele antibiootikumidele on uroinfektsioonid tänapäeval vaid tüütu tervisehäire, kuid kui antibiootikumid peaksid oma mõju kaotama ja bakterid kehas vabalt möllata saama, võivad need levida ka neerudesse ja veresoontesse ning muutuda nii ka eluohtlikuks.

Näiteks ühe maailma antibiootikumide resistentsuse tulipunktina tuntud Indias esineb juba selliseid haigustekitajaid, kes ei allu ravile ühegi antibiootikumiga.

Kõigele lisaks on WHO nimetatud 12 hullemast bakterite perekonnast üheksa ka gram-negatiivset tüüpi, mille osas toimub hetkel märkimisväärselt vähem uurimistööd kui gram-positiivsete osas. Samal ajal on kolm kõige tõsisemat ohuallikat just gram-negatiivsed.

Kõige resistentsemate bakteriperekondade seas on Enterococcus ja Staphylococcus, mille puhul esineb resistentsust ka ravi viimases astmes antavale vankomütsiinile, maohaavasid põhjustav Heliocobacter, levinud toidumürgituse põhjustajad Salmonella ja Campylobacter ning samuti resistentseks kujunev gonorröa.