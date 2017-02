Täna öösel võivad teleteenused olla üle Eesti häiritud

Digilevisaaatjate hooldustöö puudutab eelkõige Starmani ZuumTV vaatajaid. Kui peale sagedusemuudatust puudub ZuumTV klientidel, kes asuvad Harju, Lääne ja Rapla maakondades ning Tapa, Albu ja Paide valdades, osa teleprogrammidest, siis tuleb digiboksis või -teleris teha uus kanaliotsing ja sõltuvalt seadmest ka alg- ehk tehaseseadete taastamine.

Mis puutub ümberseadustööde täpsemat aega, siis algavad need kell 1 ja peaksid lõppema kell 6. Nende käigus viiakse digilevi 59. kanali (Mux2) saatjad üle madalama sagedusega 25. edastuskanalile, kesksagedusega 506 MHz.

Euroopa Komisjoni otsusel tuleb kõikjal Euroopas vabastada digitelevisoonil kindel sagedusvahemik ning anda see üle mobiiliteenustele. Seoses muudatustega peab Levira 1. märtsist 27. septembrini 2017 kümnel ööl tegema erinevate digilevisaatjate hooldustööd.

Levira juhatuse esimehe Tiit Tammiste sõnul on muudatused televaataja jaoks positiivsed, kuna telesaatjad lähevad üle madalamatele, tunduvalt paremini levivatele sagedustele ja paraneb signaali vastuvõtt.

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse 2020. aastaks mobiilse interneti teenuste jaoks 700 MHz sagedusalas (694–790 MHz) lisaressursse, kuna see sagedusala on sobivaim, et pakkuda tarbijale kvaliteetset internetiühendust olenemata tema asukohast. Alla 700 MHz jääv sagedusala (470–694 MHz) on edaspidi mõeldud eelkõige audiovisuaalteenuste osutamiseks.