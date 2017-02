Fotod ja videod: vaata, kuidas keeristormid Marsil luiteid liigutavad ja mägesid vormivad

Kosmoseagentuuri avaldatud videos võib näha, kuidas hiiglaslikud keeristormid pühivad üle planeedi Gale’i kraatrina tuntud lavamaa, kuidas päikese soojus põhjustab võimsaid tõusvaid õhuvoolusid. Kõikide piltide tegemise ajal oli kulguri kaamera suunatud lõuna poole ning vaadatavuse parandamiseks on videoid kiirendatud.

Hetkel viibib Curiosity kulgur keset Gale’i kraatrit asuva Mount Sharpi jalamil ning on asunud uurima piirkonda ilmestavate liivadüünide teket. Selleks jälgib ta endast pidevalt mööduvaid tolmukuraditeks kutsutavaid keeristorme ja seda, kui kaugele tuul liivaterakesi ühe päevaga kanda jõuab. Saadud andmeid orbitaaljaamast saadutega ühildades saadaksegi täpne pilt liiva transpordi kiirusest ja tuulte iseloomust.

Marsi atmosfäär on umbes sada korda õhem kui Maa oma, mistõttu suudavad sealsed tuuled kanda endas oluliselt vähem energiat kui maised tuuleiilid. Kuna planeedil puuduvad aga pea kõik teised Maa maastikku vorminud tegurid nagu erosioon ja osakeste edasikanne vee poolt, mägesid üles pressiv ja maakoort uuendav laamtektoonika ning vulkaaniline aktiivsus, suudab tuul miljardite aastatega siiski märgatavat mõju avaldada.

Liiv liigub tuules nagu Maalgi

Kahel NASA avaldatud ja kokku animeeritud pildil on näha, kuidas Marsi liiv tuulte mõjul meilegi tuttavaid lainelisi jooni moodustab. See on tehtud ühel Curiosity kulguri paigalseisu-päevadest ja kujutab ligikaudu ruutmeetri suurust ala punase planeedi pinnal.

Kahest pildist esimese tegi Curiosity Maa aja järgi 23. jaanuaril, mis oli tema 1587. Marsil veedetud sol (Marsi päev), ja teise järgmisel solil. Mõlemate tegemise ajal oli Päike just loojunud. Lained kulguri jalge all liiguvad kiirusega ligi 2,5 sentimeetrit päevas.