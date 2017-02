Sony uusim kaamera võimaldab telefoniga filmida 960 kaadrit sekundis

Telefonide kaamerad on aastate jooksul läinud nii heaks, et isegi filmitegijad võivad neid vabalt kasutada oma filmide ülesvõtmiseks. Sony uus sensor võib aga videote kvaliteeti tunduvalt parandada. Nimelt on ettevõte arendanud uue pildisensori, mis suudab filmida tervelt 960 kaadrit sekundis. Võrdluseks, iPhone 7 ning Samsung Galaxy S7 suudavad filmida “kõigest” 240 kaadrit sekundis ning aegluubis videot 1280×720 resolutsiooniga.

Uus kaamera tegi debüüdi Barcelona mobiilimessil Sony uusimas Xperia XZ Premium telefonis. Kuigi ettevõte on varasemalt sarnast tehnoloogiat arendanud digikaameratele, ei ole nutitelefonidesse midagi sellist veel panna üritatud. Nüüd võib vaid ettekujutada, mida see tähendab Instagram’i postitustele ning millise kvaliteediga aegluubis videoid on tulevikus oodata.

