Brändide kaotamine paneb inimesi vähem suitsetama

Esimese riigina viis sellise muudatuse läbi Austraalia 2012. aastal. Mullu läksid sama teed ka Suurbritannia ja Iirimaa. Asja idee on kõik sigaretipakid ühesuguseks muuta, nii, et nad oleks lihtsates pakendites ning kujutaks endal pilte võigastest suitsetamisega seotud tagajärgedest. Muudatuse tegijad lootsid, et nii muutuvad suitsupakid inimestele vähem ligitõmbavaks.

Hiljuti avaldatud uuringu tulemused näitavad, et 2010 – 2013 aastal vähenes suitsetajate osakaal Austraalias 15,1 protsendilt 12,8 protsendini. Osaliselt saab seda selgitada brändide kaotamisega.

Canberras asuva Austraalia Riikliku Ülikooli teadlased küsitlesid 178 suitsetajat enne ning pärast muudatuse sisseviimist. Tulemused näitavad, et pärast pakendite muutmist muutus küsitletud suitsetajate suhtumine erinevate brändide suhtes külmemaks. See on oluline näitaja, sest lojaalsus brändile on oluline ostumõjur.

Lisaks sellele muutus ka suitsetajate suhtumine selle brändi suitsetajatesse. Erinevalt varasemaga usuti vähem, et teatud brändi suitsetajad on trendikad ja mitmekoelised. Samuti seostus brändide kaotamine suitsetamise vähenemise ja suuremate soovidega see harjumus üldsegi minevikku jätta.

