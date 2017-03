Eesti praagib välja enamuse startup-viisa nõudlejaist

Esimese kuu jooksul on on startup-viisale kandideerimiseks esitanud avalduse üle 50 startup-ettevõtte enam kui 10-st eri riigist. Enim on avaldusi tulnud riikidest, mis esimese hooga just startup-paradiisidena ei tundu - Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt ja Indiast.

Ning ka kurb statistika näitab, et positiivse otsuse saanud vaid 14 taotlust. Negatiivse otsuse on komsijon andud 22-e taotlusele ning tagasi on lükatud üheksa taotlust.

«Negatiivse otsuse on saanud ettevõtted, mis eksperdikomisjoni hinnangul ei ole startupid. Tagasi on lükatud aga sellised avaldused, kus on esitatud puudulik info ja neile antud mõistliku tähtaja jooksul pole puuduseid kõrvaldatud ning piisava infoga täiendatud,» selgitas Postimehele Kredexi programmi Startup Estonia pressiesindaja Kadi-Ingrid Lilles.

Tema hinnangul on suurem negatiivsete kui positiivsete otsuste hulk hea näitajana sellest, et komisjon teeb kvaliteetset tööd.

18. jaanuaril jõustus Eesti startup-kogukonna ning siseministeeriumi koostöös loodud välismaalaste seaduse erand ehk startup viisa, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit startupidele Eestisse ümberasumist ning Eesti startup ettevõtetel välistöötajate Eestisse värbamist.

Startup viisaga koos käivasse siseministri määruses on sätestatud, et taotlusi ei pea esitama «usaldusväärsetes kiirendiprogrammides osalevad» kolmandate riikide kodanikest asutajatega startupid. Tänasel päeval on välis-startuppe kaasavaid kiirendiprogramme Eestis vaid kaks - Buildit Hardware Accelerator ja Startup Wise Guys Business Tech, kuid kui neid tulevikus lisandub, laieneb erand ka neile.

Eesti startupid, mis soovivad lihtsustatud tingimustel välistöötajaid Eestisse tuua, peavad samuti antud avalduse täitma ja erandile kandideerima.