TransferWise'i ootamatu samm: «diagnoosid» ja «ravi» teistele idufirmadele

TransferWise'i rahvusvahelise laienemise eest vastutava tootejuhi ja ühe eestvedaja Kaarel Kuddu sõnul on ettevõtmise taga esmalt TransferWise’i töötajate endi soov oma kogemust ja teadmisi edasi anda.

«TransferWise’i lugu tuuakse täna tihti ettevõtlikkusest rääkides eeskujuks. Tahaksime minna siit ühe sammu kaugemale ja süstida noortesse ettevõtlikkust, et nad asuksid julgemalt oma unistusi täide viima,» ütles Kuddu.

Tema sõnul oodatakse programmi kandideerima inimesi hea idee või isegi prototüübiga, mille teostamiseks oleks vaja nõuannet või kõrvalpilku. «Osaleda võivad ka need, kes on oma idee või juba toimiva ettevõtte arenduse käigus ummikusse jooksnud ning vajavad «diagnoosi», kus on murekohad ja mis on sobilik «ravi».

Esitatavate ideede valdkonna osas ei sea programm piiranguid. Tehnoloogia, majandus, haridus, sport, disain, sotsiaalne ettevõtlus – kõik on oodatud.

«Programmi ideid valides lähtume eelkõige autori ambitsioonist ja sellest, kas ta püüab lahendada reaalset probleemi. Need, kes ei osutu programmi valituks, saavad siiski meie käest põhjaliku tagasiside, mis võiks iseseisva arendustegevuse juures abiks olla,» ütles Kuddu.

Ideede esitamise tähtaeg on 31. märts. Selleks ajaks ootab Startup Surgery meeskond äriideede ja võimalusel ka prototüüpide kirjeldusi, mille hulgast valitakse välja kuni kuus suurima võimaliku potentsiaaliga kandidaati kolme kuu pikkusesse nõustamis- ja arendusprogrammi.

Startup Surgery programmi mentoriteks on TransferWise'i töötajad.

«Me ei saa garanteerida, et meie mentorite seas on erinevate väga kitsaste valdkondade eksperte. Pigem eeldame, et iga tiim on oma idee osas ise suurim ekspert. Saame aga teha seda, mida teeme igapäevaselt TransferWise’i sees: küsida keerulisi küsimusi, aidata tiimil fookust paika saada, pakkuda välja erinevaid viise probleemile lähenemiseks ja aidata veenduda, et lahendatakse ikka õiget probleemi. Sel juhul suudab tiim ka pärast iseseisvalt edasi töötada,» selgitas Kuddu.

Inspireerivate esinejatega programmi kick-off üritus toimub TransferWise’is neljapäeval, 13. aprillil.