Jaapani start-up proovib siseneda Eesti asjade interneti turule

«Soracomi näol on tegu virtuaalse operaatoriga, mis tähendab, et me kasutame teiste operaatorite sideteenuseid. Kokkulepped on sõlmitud maailma juhtivate operaatoritega,» ütles Postimehele Soracomi eestlannast turundus- ja äriarendusdirektor Sandra Roosna.

Teenuse kasutamiseks tuleb Amazonist või ettevõtte veebist tellida seadmeid ühendavad spetsiaalsed SIM-kaardid ning need veebis aktiveerida. Aplikatsioonid ja veebikonsool võimaldavad reaalajas SIM-kaardi kaudu seejärel soovitud seadme aktiveerimist ning desaktiveerimist, juhtimist, asukoha tuvastamist, andmete turvalist vahetamist, salvestamist ja visualiseerimist.

Roosna sõnul sobivad pakutavad teenused hästi Eesti ettevõtetele, kellel on vajadus andmesideks eri riikides üle maailma. «Praegu nad on sunnitud sõlmima igas riigis lepingud erinevate operaatoritega,» segitas Riisna ja märkis, et Eestis on käimas läbirääkimised juba mitmete klientidega.

«Soracomi sisenemine Euroopa turule tähendab ka Eesti ettevõtete jaoks senisest oluliselt turvalisemat ning kättesaadavamat asjade interneti võrguteenuste platvormi,» kinnitas ta.

Soracomi tegevjuhi Ken Tamagawa sõnul on asjade interneti sideteenuse pakkujad praegu enamasti operaatorid, kelle teenused ei ole piisavalt skaleeritavad - start-up’id ja arendajad otsivad aga kiiret ja turvalist lahendust.

Asjade internet on üks kiiremini kasvavaid valdkondi maailmas. Tark kodu, funktsionaalsete kiipidega varustatud farmiloomad ning kaugelt juhitavad kodumasinad on juba tänane päev, peatselt ennustatakse aga ka näiteks luksusrõivaste ühendamist internetiga.