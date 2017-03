Plastpudelites sisaldunud mürgise aine asendaja osutus sama ohtlikuks

Bisfenool A ehk BPA on üks mürgisematest ainetest, mida plastiku tootmises kasutatud on, kuid ometigi on teda aastaid kasutatud näiteks pakendites, sealhulgas pudelites, kasutatavatele plastmassidele õige vastupidavuse ja läbipaistvuse andmiseks.

Viimaste aastakümnete jooksul on aga kogunenud suur hulk tõendeid ühendi ohtlikkuse kohta. Nimelt kipub BPA näiteks kuuma mõjul vees lahustuma ning lahustunud osakesed inimese kehasse jõuavad, seonduvad need östrogeeni retseptoritega, põhjustades rohkelt erinevaid ülekaalulisuse ja paljunemisega seotud probleeme rindade arenemise takistamisest raseduste katkemiseni.

Kõige rohkem kõmu tekitasid maailma meedias mõned aastad tagasi ilmunud lood selle kasutamisest paljudes väikelastega seotud esemetes nagu näiteks lutipudelites ja imikute plastiknõudes.

Samas ei ole olemasolevad andmed paljude maailma tervisekaitse organisatsioonide jaoks veenvad, mistõttu ei ole seda ka igal pool ära keelatud ning ammendavaid tõendeid alles otsitakse.

Aine kurikuulsa maine tõttu on plastikutööstus aga otsinud uusi lahendusi ja juba on turul terve hulk erinevaid plastiktooteid, millel seisab uhkelt «BPA-free» ehk BPA-vaba. Üks levinumatest BPA asendajatest on ühend nimega fluoreen-9-bisfenool ehk BHPF. Nüüd viis aga grupp Pekingi Ülikooli teadlasi läbi uuringu, millest selgus, et ka sel kemikaalil on oma mõju östrogeeni retseptoritele. Kui BPA seostub retseptoritega neid samal ajal erutades, siis tema asendajal on pärast seondumist sootuks vastupidine, normaalset aktiivsust blokeeriv mõju.

Eksperimentide käigus anti BHPFi hiirtele, kelle puhul esines selle tagajärjel viljakuseprobleeme alates väiksematest emakatest ja lõpetades tiinuse enneaegse katkemisega.

Kui BHPF ka inimestes samade retseptoritega seondub, siis võib ta tekitada samalaadseid probleeme.

Lisaks loomkatsetele uuriti aine lahustumist vees. Tuli välja, et see jõudis vette 52 testitud esemest 23 puhul, muuhulgas kõigi kolme testitud lutipudeli puhul. Lisaks leiti BHPFi jälgi sagedasti plastikpudelitest vett joovate tudengite verest.

Uuring ilmus ajakirjas Nature Communications.