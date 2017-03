Aivar Pau: üks vastuseta küsimus e-residentide projektile

Et asi kohe selgemaks ja lihtsamaks muuta, ütlen kohe ära ka küsimuse: ma ei saa aru, miks on ühele Venemaa või Soome füüsilisest isikust ettevõtjal vaja rahvusvahelise äri ajamiseks registreerida oma ühe-mehe-ettevõte Eestis?

Minu probleemi mõistmiseks tasub üle korrata need põhiargumendid, miks Eesti välismaalastele oma e-residentsuse programmi ettevõtete loomiseks soovitab. Need on:

kiire asjajamine riigiga

ettevõtete tulumaksuvabastus taasinvesteeritud kasumilt

odav arendustööjõud

ülimadalad ettevõtete pidamise kulud

Paneme siia kõrvale ka rahvusvahelise rusikareegli, mis ütleb, et tulu maksustamise õigus on sel riigil, kus toimub ettevõtte reaalne tegevus. (On ka täiesti vastukäiv Eesti kriteerium: ettevõte on Eesti maksuresident, kui ta on siin asutatud – aga see selleks – topeltmaksustamise lepingud on abiks)

Kogu selle kompoti valguses jõuame kummalise olukorrani, kus motivatsioonist on tõesti väga raske aru saada. Ühe-mehe-ettevõttel pole ju mingeid erilisi ülalpidamiskulusid, investeeringuid ega ka teisi töötajaid, kelle palgalt kokku hoida.

Mis kasu on on kiirest asjaajamisest Eesti riigiga, kui maksuasju peavad need ettevõtted ajama ikkagi oma riikide maksuameti ja äriregistritega - asutustega, millega vaevaline suhtlemine on neid mõjutanud Eesti e-residendiks saama?

Kõik argumendid on kadunud. Miks siis ikkagi luua oma ühe-mehe ettevõte siin, nagu senine valdav praktika näitab?

Asjal oleks jumet justkui siis, kui meie teenusepakkujad suudaksid leida lahenduse, mis aitaks läbi Eesti neil mugavalt asju korda ajada oma riigiasutustega, kuid see oleks juba kõrgem tase ja tähendaks, et looksime tööriistad juba mitte meie ettevõtjaportaali ja e-maksuametiga vaid samad asjad ka India, Sri Lanka ja Saksamaa e-riigi teenuste tarvis. See on aga tulevikuulme ja ei saa olla praegu vastuseks.

Või kas võib äkki tõesti asi olla selles, et vaatamata avalikele loosungitele näitavad need ettevõtted oma äritegevuse asukohaks ikkagi Eestit? Et vaatamata reaalsele tegevuskohale, et e-residentsus andnud neile ikkagi ka siinse maksuresidentsuse?

Kaks esimest osapoolt kolmikust - ettevõte, Eesti riik, välisriik - oleks sellise asjade käiguga väga rahul. Paraku tekib sisuliselt kõigi nende ettevõtete puhul topeltmaksuresidenstsus, mis tähendab, et oma noosi tahavad saada ka e-residentide asukohamaad.

Oma tegevuse eestimaisuse näitamiseks pole tegelikult palju vaja: justkui kontorile viitav aadress kuskil ärihoones, kontaktisik või paar ja pangakonto, kust näiteks üks India ettevõte oma Pakistani klientidega sõlmitavad tehingud läbi saaks lasta. Ja sellist teenust siinmail tõesti saab.

Nii on tekkinud e-residentsuse programmi ümber posu kõikvõimalikke e-residentide nõustajaid nagu kärbseid ümber meepoti. Üks sellistest nõustamisettevõtetest on LeapIN - kunagi koos e-residentsuse autori Taavi Kotkaga Nortalist lahkunud töötajate ettevõte, mis on saanud enda klientideks valdava osa e-residentide loodud ettevõtest.

«Kui äri on rahvusvaheline ja klientidega üle kogu maailma ning ka töötajaskond ja töövõtjad on rahvusvahelised, ei tohiks kellelgi tekkida kahtlus, et tegemist on Saksamaa ettevõttega Eesti katte all,» vahendas üks Saksamaa ettevõtja mõne kuu eest oma ajaveebis LeapIN-ist saadud nõu.