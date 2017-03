Kosmiline avastus näitab «Tähesõdadest» tuttavate planeetide võimalikkust

Ajakirjas Nature Astronomy avaldatud uuringus kirjeldavad Londoni Ülikooli Kolledži teadlased planeedisüsteemi SDSS 1557, mis asub meist ligi 1000 valgusaasta kaugusel ja koosneb kahest väikesest tähest – valgest kääbusest ja pruunist kääbusest. Nende ümber tiirleb aga hulk asteroidide jäänuseid.

Asteroidide materjal ongi see, mis uuringu erakordseks teeb. Nimelt on need kivised ja viitavad seetõttu võimalusele, et tähtede ümber võib leiduda ka terve planeet, mis võib sellisel juhul olla väga sarnane «Tähesõdade» filmi kangelase Luke Skywalkeri koduplaneedi Tatoiine’iga. Seni on kõik kaksiktähtede ümbert avastatud eksoplaneedid olnud pigem Jupiteri-tüüpi hiiglaslikud gaasiplaneedid.

Kui enamasti viitavad kaksiktähtede ümber tiirlevate eksoplaneetide vaatlused nende süsinikurikkale koostisele, siis SDSS 1557’d ümbritsevad asteroidid sisaldavad hoopiski suures koguses metalle ja räni.

Uuringut juhtinud doktor Jay Farihi sõnul on kaksiktähtede ümber kiviste planeetide tekkimine keeruline, kuna tähtede gravitatsioonilised mõjud võivad planeedi materjali kogunemist takistada, kiskudes seda eri suundades laiali.

Kuni 4 kilomeetriste läbimõõtudega asteroidide olemasolu on aga hea näide planeetide tekke võimalikkusest. Praegu ei ole aga ühtegi planeeti veel leitud.

Kaksiksüsteemi avastamine tuli ka astronoomidele endile suure üllatusena, kuna selle vaatluste alguses eeldati, et seda moodustav valge kääbus oli üks suur täht.

«Me teame küll tuhandeid kaksiksüsteeme, aga see on esimene kord, kui oleme leidnud süsteemi, milles on olemas ka asteroidid ja saaste. Enne, kui me seda õige instrumendiga vaatasime, oli pruun kääbus sisuliselt tolmu taga peidus,» ütles uuringus osalenud kaksiksüsteemide ekspert Dr Steven Parsons Sheffieldi Ülikoolist.

Asteroiditolmu kivise koostise lõplikuks ja ammendavaks kinnitamiseks plaanivad teadlased seda järgmisena uurida, kasutades selleks juba Hubble’i kosmoseteleskoopi.

Uuring ilmus ajakirjas Nature Astronomy.