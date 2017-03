Microsofti tulevikuprillid jõudsid Eestisse igaühele proovimiseks

Tegemist on sisuliselt maailma esimese holograafilise arvutiga, mis seob omavahel vaataja silme eest reaalsed ja tehisobjektid. Näiteks on võimalik kuhu iganes pärisruumi paigutada virtuaalse televiisoriekraani, tantsiva baleriini või dinosauruse ja neid läbi prillide koos seguna tajuda. Veelgi enam: see tehnoloogia võimaldab reaalsust muuta virtuaalseks ja vastupidi.

Seetõõtu kasutatakse juba praegu Hololensi tehnoloogiat näiteks autode modelleerimisel, turvaliste haiglapalatite loomisel, ehitiste projekteerimisel – liikuvate 3D-mudelite loomisel.

Kaubamaja hinnangul on nende prillide puhul tegemist pilguheiduga kaubanduse tulevikku, kuna võimaldab virtuaalselt proovida enda peal sekunditega näiteks kogu kevadkollektsiooni. Väheneb metsikult ajakulu, materjalikulu, vargused. Lisaks tekib näiteks võimalus diivani kujutlemiseks enda elutoas.

Hololensi liitreaalsuse prillid on proovimiseks reedeti kl 16-19 ja laupäeviti kl 12-16 Tallinna Kaubamaja meesteosakonna kolmandal korrusel kogu märtsi vältel.