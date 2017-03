Prognoos: sel aastal seisab ees 50 aasta suurim CO2 kontsentratsioonide tõus

Aasta keskmiseks CO 2 kontsentratsiooni tõusuks hindab esimese sellise prognoosi koostanud UK meteoroloogiateenistus 2,5 ppm’i (osakest miljoni kohta). Aasta keskmiseks hinnatakse 408 ppm’i. Enne tööstuspööret oli kliimamuutuste peamiseks põhjustajaks peetava kasvuhoonegaasi kontsentratsioon 280 ppm’i ning ajas tagasi vaatavate mudelite järgi oli see püsinud alla 300 ppm’i piiri ka viimase 800 000 aasta jooksul.

UK meteoroloogiateenistuse avaldatud prognoosi graafik näitab, et CO2 kontsentratsioonid tõusevad käesoleval aastal kõigi aegade rekordtasemele. 2016. aasta kontsentratsioonide prognoos ja veapiir on kujutatud sinisega, 2017. aasta oma oranžiga. / UK Met Office. (Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0)