Puust ja punaseks: kuidas saab klaas olla läbipaistev?

Suurem osa materjale on aga just vastupidisel põhjusel läbipaistmatud: valgus kas peegeldub neilt või peegeldub neis materjalides. Näiteks puulehed on rohelised, sest nendes neeldub punasele ja sinisele värvusele vastava lainepikkusega valgus, rohelisele vastav aga peegeldub. Aknaklaasid on aga läbipaistvad, sest meile nähtavatega lainepikkustega valgus pääseb neist läbi.

Loe põhjalikumalt Imelisest Teadusest.