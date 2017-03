Merisaarma kasukal on ühe ruutsentimeetri kohta lausa 100 000 – 400 000 karva. Need loomad vajavad paksu kasukat, et see vett läbi ei laseks. Kasuka paksuselt teisel kohal on samuti üks saarmaliik, sedakorda harilik saarmas, kes saab uhkustada ruutsentimeetri kohta 80 000 karvaga.

Vaata ülejäänud loomade kohta Imelise Teaduse märtsinumbrist.